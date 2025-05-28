Удаленная регистрация и доставка багажа появится в аэропортах Кавказа

Холдинг «Новапорт», управляющий крупными аэропортами Северного Кавказа, планирует запустить в регионе сервисы удаленной регистрации и доставки багажа между аэропортами и санаториями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Евгения Янкилевича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы намерены с крупными санаториями провести работу по возможности удаленной регистрации пассажиров. Чтобы люди могли без багажа доехать до санатория, пока они будут регистрироваться, багаж их будет подвезен к месту»,— сказал Евгений Янкилевич.

По словам руководителя холдинга, новшество не только повысит мобильность и комфорт путешественников, но и увеличит пропускную способность технологических зон аэропортов. Подобная практика успешно применяется за рубежом, однако в России пока отсутствует.

Для реализации проекта необходимо решить ряд технических вопросов. В настоящее время компания ведет переговоры с санаториями и планирует запустить пилотный проект в 2-3 местах размещения.

«Новапорт» управляет аэропортами в 16 городах России, включая Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Мурманск, Томск, Барнаул, Кемерово, Читу, Улан-Удэ, Владикавказ и Ставрополь.

Николай Аксенов