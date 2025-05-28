Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию для участия в Первой лиге

Российский футбольный союз (РФС) выдал футбольному клубу «Уфа» лицензию, дающую право на участие в Мелбет-Первой лиге в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Решение было принято на заседании комитета по лицензированию РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Мелбет-Первая лига является вторым по силе турниром в российском футболе, в ней играет 18 команд. В сезоне 2024/2025 ФК «Уфа» занял 15 место, избежав вылета во Вторую лигу А в предпоследнем туре.

Идэль Гумеров