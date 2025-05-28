27 мая на дорогах Казани в семи ДТП пострадали 12 человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано семь ДТП, в которых пострадали 12 человек. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди причин аварий: два столкновения из-за несоблюдения дистанции. Также произошло два наезда на велосипедистов при выезде с прилегающих территорий, еще один случай наезда на велосипедиста случился во время перестроения. Причиной еще одного инцидента стало столкновение автомобилей из-за того, что один водитель не уступил дорогу во время поворота налево. Кроме того, зарегистрирован случай падения пассажира в общественном транспорте.

Всего за сутки поступило 236 сообщений о ДТП, 30 из них — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще двое — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено два человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов