На Камчатке задержали сторонника украинских праворадикалов

Житель камчатского города Елизово задержан по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили «Ъ» в УФСБ по Камчатскому краю.

По данным следствия, задержанный в мессенджере Telegram выражал поддержку и одобрение украинскому праворадикальному движению и его активному последователю. Последний принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России, рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследуется уголовное дело, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский