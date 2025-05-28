Возбуждено дело после смертельного наезда легковушки на девочку в Саратове

В Саратове следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП в Кировском районе, в результате которого погибла девочка 2011 года рождения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 21:00 27 мая на пересечении улиц Рахова и Соколовая в Саратове. Там водитель легкового автомобиля сбил девочку, которая скончалась на месте происшествия.

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы. Также надзорному ведомству предстоит оценить исполнение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, специалисты установили местонахождение машины и личность водителя, насмерть сбившего ребенка. Полицейские задержали мужчину 2001 года рождения.

Павел Фролов