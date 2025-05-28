В Оренбуржье возбуждено дело о смертельном ДТП с тремя грузовиками и одной легковушкой

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельной аварии в Оренбургской области. Также начата прокурорская проверка. Происшествие случилось во вторник, 27 мая, около 12:50 (MSK+1) на 168 км трассы М-5 «Урал» (в 4 км от села Тупиковка в Бузулукском районе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации полиции, водитель нефтевоза двигался со стороны Самары в направлении Оренбурга, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с полуприцепом. После этого он столкнулся с другим большегрузом MAN и легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП скончался несовершеннолетний пассажир легковой машины и получили травмы четыре человека. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Георгий Портнов