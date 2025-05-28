На Ставрополье заключен контракт на капремонт 13 домов за 88 млн рублей

В Ставропольском крае завершился аукцион по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ессентуках и Предгорном округе. Подрядчик «РегионИнтерКом» приступит к обновлению 17 конструктивных элементов в 13 зданиях на общую сумму 88 млн руб., сообщает Региональный оператор капитального ремонта края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В перечень работ входит реконструкция крыш, фасадов и инженерных коммуникаций. Основной проблемой программы остаётся платёжная дисциплина. Несвоевременные взносы собственников тормозят процесс и приводят к судебным разбирательствам.

«Программа эффективна, только когда воспринимается как общее дело»,— подчеркнул Павел Корниенко, руководитель краевого фонда.

В 2025 году масштабы капитального ремонта в регионе увеличились в три раза. Такой рост возможен лишь при стабильном функционировании всей цепочки участников — от строителей до жителей. Специалисты отмечают, что капремонт не является дотацией, а представляет собой коллективное решение о поддержании долговечности жилых домов.

Тат Гаспарян