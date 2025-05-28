Интерес подростков в Челябинской области к трудоустройству вырос на 57%

В 2025 году 10,2 тыс. соискателей в возрасте 14-18 лет в Челябинской области открыли или обновили свои резюме. Это на 57% больше, чем годом ранее, сообщает Hh.ru.

Почти треть подростков (28%) не ищут работу по конкретной профессии и позиционируют себя как «начинающие специалисты». Самый высокий интерес молодежь проявляет к трудоустройству в качестве официанта или бариста (9% от всех активных резюме таких соискателей), упаковщика, комплектовщика (8%) и менеджера по продажам (6%). По 5% подростков готовы быть разнорабочим или курьером. Также в топ-15 предпочтений занятость в качестве специалиста контактного центра, кассира-операциониста, продавца, грузчика, уборщика, администратора, автомойщика, дизайнера и охранника. Медианная заработная плата, на которую в этом году рассчитывают челябинские соискатели 14-18 лет, составила 30 тыс. руб.

Виталина Ярховска