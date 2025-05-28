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12-летний мальчик погиб при падении с электросамоката в Новороссийске

Школьник погиб в результате аварии на электросамокате в Новороссийске 24 мая 2025 года. Как пишет РЕН ТВ, это произошло 24 мая.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мальчик наехал на металлический трос-ограждение, установленный на территории заправочной станции. В результате столкновения ребенок упал и ударился головой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку. Обстоятельства трагедии выясняются.

Алина Зорина

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