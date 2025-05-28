При пожаре в промзоне Челябинска сгорели 12 автомобилей

В промышленной зоне Челябинска сгорели восемь легковых и четыре грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел на Свердловском тракте в ночь с 27-го на 28 мая. Загорелись поддоны и грузовики в промзоне. На месте организовывали три боевых участка, создали оперативный штаб пожаротушения. Возгорание ликвидировали на площади 800 кв. м. К утру спасатели приступили к проливке и разборке конструкций.

Виталина Ярховска