Гидрометцентр предсказал пыльные бури на юге России до конца мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях в южных регионах страны. По его словам, в ближайшие дни в Калмыкии и на востоке Ставропольского края ожидаются пыльные бури.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае пройдет очень сильный дождь с грозой и ветром до 25 м/с, в Ростовской области усиление ветра будет доходить до 23 м/с. А в Калмыкии это усиление ветра приведет к тому, что прогнозируется пыльная буря до 29 мая»,— заявил Роман Вильфанд.

Синоптик также предупредил о грозах, ливнях и сильном ветре в Адыгее и республиках Северного Кавказа. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в указанных регионах в течение нескольких дней.

Тат Гаспарян