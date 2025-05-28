Экс-гендиректор пермского РБК возглавил бывший медиа-холдинг Олега Дерипаски

Бывший руководитель «РБК-Пермь» Максим Пасютин назначен генеральным директором медиахолдинга «ФорМедиа», сообщается в телеграмм-канале «Мастерская новых медиа». Он объединяет 20 телекомпаний, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 пабликов в соцсетях на юге, в центральной части России, а также в Сибири: в Красноярске, Иркутске, Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде и в малых городах — например, Абакане и Братске.

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Учредителями ООО «ФорМедиа» с уставным капиталом 432 млн руб. являются АО «Медиа Групп Холдинг» и Оксана Семенова. Считается, что ООО управляет бывшими медиаактивами, подконтрольными компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Сообщалось, что в 2017 году новым собственником медиахолдинга «Фор Медиа» стал его бывший топ-менеджер Руслан Терекбаев.

Максим Пасютин покинул пост гендиректора «РБК-Пепмь» 19 мая, проработав 5 лет. Он продолжает руководить Союзом журналистов Пермского края.