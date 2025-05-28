Венгрия и Словакия заблокировали декларацию о демократии в Европе

Венгрия и Словакия отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей в рамках председательства Варшавы в Совете Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство MTI.

По словам министра, документ смешивает вопросы конституционных институтов, гражданских организаций и роли политических партий в демократическом обществе. «Мы считаем, что европейские институты и некоторые страны неверно трактуют идею демократической устойчивости. Вместо укрепления национальных систем ее используют для оправдания внешнего вмешательства в процессы суверенных государств»,— подчеркнул господин Бока.

Министр подчеркнул, что декларация не содержит требований о прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по его мнению, часто используются политическими силами и получают деньги из-за рубежа. «Это приводит к недопониманию между такими организациями и обществом»,— отметил он.

Янош Бока также отметил, что Будапешт и Братислава выступают против попыток «переписать базовые принципы демократии» под предлогом защиты правовых норм. Инициатива, по мнению венгерской стороны, создает прецедент для давления на страны-члены ЕС через негосударственные организации.