Министерство торговли и туризма Якутии возглавил ветеран СВО

Глава Якутии Айсен Николаев назначил участника специальной военной операции Георгия Андреева министром предпринимательства, торговли и туризма, сообщается на сайте правительства республики. Ранее, с февраля 2020 года, он занимал должность замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона.

«Особо отмечу, что Георгий Петрович Андреев с оружием в руках защищал нашу Родину, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, защищал Курскую область. Недавно вернулся. Учитывая опыт, гражданскую и жизненную позицию, уверен, что Георгий Андреев будет развивать предпринимательство и туризм в нашей республике»,— приводятся в сообщении слова главы региона.

С августа 2024 года Георгий Андреев, по образованию экономист и юрист, участвовал в СВО, был награжден медалями «Защитник Курской области» и «Участнику специальной военной операции». Ранее работал экономистом в ОАО «Якутгазпром» и Якутском управлении буровых работ, бизнес-аналитиком в ОАО «Саханефтегаз», руководителем группы продаж якутского филиала ОАО «Ростелеком». С 2012 года руководил ООО «Веснаком», ООО «Цифровые технологии Якутии».

Эрнест Филипповский, Хабаровск