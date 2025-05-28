ННК планирует построить в Хабаровске НПЗ вдвое мощнее действующего

Строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода завода в Хабаровске планирует «Независимая нефтяная компания» (группа ННК, принадлежит Эдуарду Худайнатову), сообщает журнал «РЖД партнер» со ссылкой на министра энергетики Хабаровского края Германа Тютюкова. Мощность переработки нового завода будет вдвое больше, чем у действующего Хабаровского НПЗ (принадлежит ННК).

«На данный момент в серьезной проработке с коллегами, с ННК, находится вопрос строительства второй очереди завода. По сути, это новый завод группы мощностью (переработки сырья) до 10 миллионов тонн в год. У существующего завода на сегодня мощность — до пяти миллионов тонн»,— приводятся в сообщении слова регионального министра энергетики.

Продукцию нового предприятия предполагается реализовывать как на российском Дальнем Востоке, так и на рынках азиатских стран.

Также со ссылкой на господина Тютюкова сообщается, что в настоящее время идет обсуждение инвестиционного проекта по строительству НПЗ в Ульчском районе региона. Данный проект призван закрыть потребность в моторном топливе северных территорий Хабаровского края и соседних областей.

Эрнест Филипповский, Хабаровск