Новая глава

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig Blankenhorn / HBO Фото: Craig Blankenhorn / HBO

29 мая начинается показ третьего сезона сериала «И просто так» с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

Прошло почти два года с момента последнего сезона сериала «И просто так» — и вот он возвращается на экраны: третий сезон выходит завтра, 29 мая, на стриминговой платформе Max, которая объединяет контент HBO Max и Discovery+. Трейлер вышел еще 15 апреля и с того времени держит поклонников вселенной Кэрри Брэдшоу в напряжении — всем интересно, каким все же будет актерский состав, что ожидает знаменитую писательницу «про секс» и будут ли продолжаться поиски настоящей любви, когда героям давно перевалило за 55.

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Каст третьего сезона остается почти неизменным: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда), Кристин Дэвис (Шарлотта), Эйдан (Джон Корбетт), Сарита Чоудхури (Сима), Николь Ари Паркер (Лиза), Марио Кантоне (Энтони), Дэвид Эйзенберг (Стив).

Сандра Рамирес (Че) в третий сезон не вернется, также не стоит ждать и Саманту Джонс (роль Ким Кэтролл). Актриса говорила, что довольно трудно играть одного и того же персонажа десятилетиями подряд и что в целом она не верит в такие долгоиграющие истории. Еще один самый ожидаемый фанатами актер — Кайл Маклахлен, который в «Сексе в большом городе» несколько сезонов подряд был Треем, мужем Шарлотты Йорк. В своем подкасте Кристин Дэвис намекала на возможность его появления в новом сезоне, но чего-то большего, чем формат «они просто столкнулись друг с другом на мероприятии или в ресторане», ждать не приходится.

Третий сезон начинается по следам событий второго сезона: Кэрри работает над новой книгой (на этот раз художественной), Миранда и Сима встречаются, у дочери Шарлотты Лили начинается роман и многое другое. Какие именно нас ждут повороты сюжета и драмы от состоятельных жителей Манхэттена — держится под строгим замком, но что уже понятно: в этом сезоне нас ждет не только романтика, но и потрясающий гардероб.

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Во время прошлогодних съемок в Нью-Йорке актеры были замечены в самых ярких и продуманных образах. Сара Джессика поразила всех платьем Molly Goddard Jess с вручную сшитым корсажем из тюля, полупрозрачным платьем Simone Rocha, многочисленными аксессуарами и (куда же без них) туфлями на шпильках. Ждем обсуждения длины брюк черного костюм Эйдана, так же как и переживаний о том, будут ли они все же вместе.

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Ирина Кириенко