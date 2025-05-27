Россия на встрече G20 анонсировала форум «БИОПРОМ-2025»

Российская делегация на встрече G20 по биоэкономике в ЮАР анонсировала, что 6 и 7 октября в Геленджике пройдет форум «БИОПРОМ-2025». Замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга Дарья Шевякина сказала, что целью форума станет в том числе интеграция страны в мировую повестку устойчивого развития.

«Россия предложила сделать подготовку специалистов по биоэкономике одним из приоритетов дальнейшей работы GIB (инициативы G20 по биоэкономике.— "Ъ"), а также при создании Глобальной платформы сотрудничества в области биоэкономики»,— сообщила Дарья Шевякина на заседании G20.

Впервые встреча G20 по биоэкономике прошла в 2024 году по предложению Бразилии. Тогда страны объединения согласовали принципы развития этого направления, в числе которых продвижение моделей устойчивого потребления и производство, а также циклическое использование биологических ресурсов.