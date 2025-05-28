У российских евреев новый президент

Президиум Российского еврейского конгресса (РЕК), крупнейшей светской еврейской организации страны, избрал ее нового президента. Новым главой РЕК стал профессиональный инженер-программист, IT-предприниматель и меценат Александр Генцис, сменивший на этом посту Юрия Каннера, который возглавлял организацию более 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Генцис

Фото: Пресс-служба РЕК Александр Генцис

Фото: Пресс-служба РЕК

Кандидатура Александра Генциса на пост главы РЕК была выдвинута 26 марта 2025 года на заседании бюро РЕК, в состав которого входят спонсоры организации. За два месяца до выборов господин Генцис исполнял обязанности президента РЕК, сменив Михаила Бройтмана. Юрий Каннер ранее предложил создать временную должность с целью «улучшения управления организацией» и для более плавной передачи власти новому президенту конгресса.

РЕК — созданная в 1996 году крупнейшая светская еврейская организация России. В ее состав вошли состоятельные евреи, которые стали заниматься благотворительностью. Первым президентом был избран владелец группы «Мост» Владимир Гусинский. После его отъезда из России в 2001 году его сменил на этом посту совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан иностранным агентом), эмигрировавший из России в Израиль в 2003 году из-за преследования по делу компании. Затем РЕК возглавляли востоковед Евгений Сатановский, бизнесмен Владимир Слуцкер, предприниматель-миллиардер Вячеслав Кантор. С 2009 года и до мая 2025 года пост президента конгресса занимал предприниматель Юрий Каннер. В высшие руководящие органы РЕК входят, в частности, предприниматели Михаил Фридман, Герман Хан, Год Нисанов, Виктор Вексельберг, Герман Захарьяев, Давид Якобашвили.

«За три пятилетних срока своего президентства я много сделал из того, чего хотел,— рассказал “Ъ” Юрий Каннер.— Я буду рад, если потенциал роста, заложенный во времена моего президентства, будет реализован новым президентом». Господин Каннер убежден, что приход нового руководителя поможет дальнейшему развитию организации. «Придут новые люди, будет подъем,— уверен он.— Я не ухожу совсем из РЕКа, продолжу помогать организации, в том числе и финансово».

По итогам заседания президиума 27 мая новым президентом РЕК сроком на пять лет избран Александр Генцис. Юрий Каннер стал почетным президентом.

Александр Генцис родился 26 августа 1971 года в Москве в еврейской семье. С красным дипломом окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, факультет кибернетики по специальности инженер-программист. С 1991 году работал в сфере информационных технологий, выступал сооснователем ряда компаний, входящих в число лидеров российского ИТ-сектора. В конце 2010-х пришел в еврейскую общинную жизнь. В 2020 году стал председателем попечительского совета московской общины «Дор Ревии». В 2022 году издал Тору с комментариями рава Гирша — одну из самых популярных в русскоязычном мире (издание, вышедшее тиражом 7,5 тыс. экземпляров, находится в синагогах России, Израиля, США и многих других стран). С 2024 года — попечитель благотворительных программ РЕК. 26 марта 2025 года бюро президиума РЕК единогласно одобрило кандидатуру Александра Генциса и рекомендовало президиуму избрать его следующим президентом организации.

«У РЕК есть мощная команда, яркие идеи и бесспорная репутация. Я рад, что все это получает новый импульс с избранием Александра Генциса седьмым президентом конгресса,— сказал “Ъ” член бюро президиума РЕК Виктор Вексельберг.— Хочу сказать особые слова благодарности Юрию Исааковичу Каннеру, который на протяжении трех сроков возглавлял РЕК. Он внес неоценимый вклад в развитие еврейской благотворительности в России. Мы рассчитываем на его мудрость и опыт в дальнейшем в составе бюро и президиума конгресса».

«Главная задача, которую я ставлю перед собой,— это привлечь новых попечителей, людей с еврейскими корнями и еврейской идентичностью. Ведь благотворительность в крови у еврейского народа, это одна из главных заповедей,— комментирует свое назначения новый президент РЕК Александр Генцис.— Я продолжу курс Юрия Каннера по развитию фонда и сделаю все, чтобы вывести работу РЕК на еще более высокий уровень».

Павел Коробов