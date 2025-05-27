«Область движется вперед семимильными шагами»

Депутаты Тюменской областной думы заслушали отчет губернатора Александра Моора о работе правительства за 2024 год. Глава региона сообщил о вводе рекордного объем жилья — 2,6 млн кв. м, признал снижение индекса промышленного производства на 0,7% и предупредил об увеличении потребности в кадрах на 15 тыс. человек в ближайшие пять лет. Депутаты указали губернатору на заниженные показатели по затратам на обеспечение безопасности тюменцев и по числу гостей региона, однако тут же поправили их.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главным политическим событием Тюменской области в 2024 году стала поддержка кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России среди тюменцев, сообщил депутатам областной думы в начале отчета о работе регионального правительства губернатор Александр Моор. «Выбор сделали свыше 84,29% избирателей (844,7 тыс. человек.— "Ъ-Урал"), и это исторический максимум»,— подчеркнул он. Господин Моор отметил, что экономика страны сохранила устойчивость в «еще один год серьезной борьбы за суверенитет, в период мировых санкций, военных угроз, для ликвидации которых началась специальная военная операция».

Губернатор подчеркнул, что в объявленный президентом Год семьи власти направили на поддержку семей с детьми более 27 млрд руб.

«Меры позволили региону поддержать один из самых высоких показателей в России по суммарному коэффициенту рождаемости. В 2024 году мы заняли девятое место»,— пояснил он, добавив, что по приросту численности населения регион также находится на девятой позиции среди российских субъектов.

Александр Моор отметил, что власти не допустили гибель людей и затопление больших населенных пунктов в период серьезного паводка.

«Стихия два с половиной месяца держала регион в напряжении. Было подтоплено 838 жилых домов и 3935 приусадебных участков в 78 населенных пунктов»,— напомнил губернатор, добавив, что на поддержку людей было направлено 660,2 млн руб. из областного бюджета.

Господин Моор подчеркнул, что на территории ввели рекордный для региона объем жилья — 2,6 млн кв. м, и привели в нормативное состояние 249 км автомобильных дорог. Он пояснил, что на строительство четырех объектов власти привлекли 1,5 млрд руб. в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Губернатор отметил, что на создание транспортной развязки у деревни Патрушева и другие проекты правительство намерено привлечь еще 800 млн руб. в рамках казначейского инфраструктурного бюджетного кредита.

По словам Александра Моора, на спад индекса промышленного производства в Тюменской области на 0,7% повлияло снижение добычи полезных ископаемых и усиление санкционного давления на российскую экономику. Впрочем, губернатор заверил, что власти зафиксировали положительную динамику во многих отраслях экономики региона, включая производство электрооборудования (120,3%), машин и оборудования (112%), автотранспорта, прицепов и полуприцепов (109,5%), пищевых продуктов (105,7%) и обработки древесины (109,8%).

«Рост объема отгруженных промышленных товаров увеличился на 10% и составил 1,9 трлн руб.»,— подчеркнул господин Моор.

Губернатор добавил, что актуальной проблемой остается кадровый дефицит, несмотря на рост зарплат в области более чем на 10%. Александр Моор отметил, что органы службы занятости трудоустроили 31,5 тыс. человек в 2024 году, однако потребность в квалифицированных специалистах в регионе возрастет на 15 тыс. человек до 2030 года. По его данным, спрос на кадры увеличится в отраслях по добыче полезных ископаемых, в сферах информации и связи, инженерно-технического проектирования.

Господин Моор подчеркнул, что для сохранения «благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» власти выделили около 29 млрд руб. на поддержку экономики региона, из которых более 24 млрд руб. были направлены на налоговые льготы.

«Объем инвестиций в 2024 году составил 436,7 млрд руб. Это почти на 15% превышает объем 2023 года в сопоставимой оценке»,— добавил губернатор, заверив парламентариев, что регион «достойно справится со всеми вызовами».

К часовому выступлению Александра Моора вопрос возник только у руководителя фракции КПРФ Тамары Казанцевой, которая спросила о дате открытия музея ученого-химика Дмитрия Менделеева в Тобольске. Губернатор отметил, что ранее обсудил инициативу с главой города Петром Вагиным. «Есть определенные идеи. Вместе с жителями Тобольска мы этот проект реализуем»,— заверил он коммунистку.

Высказаться об отчете губернатора в формате выступления записались 10 депутатов. Член фракции «Единая Россия» (ЕР) Роман Чуйко заявил, что правительство региона направило на безопасность тюменцев 2,5 млрд руб. вместо обозначенных Александром Моором 660 млн руб. и «оказало достойное сопротивление стихийным бедствиям». Заместитель председателя облдумы Галина Резяпова (ЕР) отметила, что Александр Моор занизил число туристов, которые постели регион в 2024 году.

«Вы назвали 4,2 млн человек, но департамент потребительского рынка и туризма дает цифру еще больше, 4,7 млн туристов»,— подчеркнула она, поблагодарив правительство за повышение привлекательности региона.

Спикер Фуат Сайфитдинов (ЕР) призвал коллег завершить выступления, чтобы Александр Моор смог успеть на «большое мероприятие» в ДК «Нефтяник», однако высказаться захотели еще несколько депутатов. «Мы еще раз убедились, что Тюменская область движется вперед семимильными шагами. Дай ей Бог дальнейших успехов»,— подчеркнула Тамара Казанцева.

Отчет Александра Моора о работе правительства Тюменской области в 2024 году единогласно поддержали все 37 депутатов, присутствовавшие на заседании.

«Окрылили вас»,— обратился Фуат Сайфитдинов к губернатору, после чего отпустил главу региона.

Василий Алексеев