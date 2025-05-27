Премия «Человек года Росатома» впервые прошла в Свердловской области

В Свердловской области впервые состоялась торжественная церемония вручения премии «Человек года Росатома», приуроченная к 80-летию атомной промышленности, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: правительство Свердловской области Денис Паслер

Фото: правительство Свердловской области

В мероприятии приняли участие врио губернатора Денис Паслер и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «”Росатом”, безусловно, компания номер один как в России, так и за ее пределами, которая постоянно применяет новые технологии и разработки, не стоит на месте и является лидером по многим направлениям. Ваша компания – это гордость нашей страны, опора и будущее»,— отметил господин Паслер.

В ходе церемонии награды получили сотрудники в 66 номинациях.

По словам господина Лихачева, Свердловская область — регион традиционного присутствия «Росатома», при поддержке которого успешно работает «Уральский промышленный кластер» и реализуется проект «Перспективные технологии для атомной промышленности». Вместе с правительством региона «Росатом» развивает «атомные» города. Алексей Лихачев подчеркнул, что Свердловская область и Екатеринбург являются «родовым гнездом» госкорпорации.

Премия «Человек года Росатома» — ежегодная программа, которая проходит с 2013 года. Она направленна на признание вклада работников «Росатома» в развитие атомной отрасли. Ранее первые десять церемоний вручения премии прошли в Москве. После чего мероприятие стали проводить в регионах присутствия «Росатома». В 2023 и 2024 церемонии прошли в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Полина Щуцкая