И это все АНО

27 мая президент России Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников сообщает, что и о предложениях руки и сердца через портал «Госуслуги», и о том, как сажать картошку, и про борьбу за умы школьников на службе у России — да обо всем поговорили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин дождался президента России Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин дождался президента России Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» планировалось в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорском районе, но в конце концов из-за особой плотности графика президента, которая последнее время и правда вызывает просто смятение у независимых наблюдателей, было перенесено в Первый корпус Кремля, в намоленное место — в Екатерининский зал его.

Фотографы потом сетовали на то, что пропустили появление президента в зале. Дело в том, что они привыкли: сначала появляется его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а потом уже и сам Владимир Путин. А тут президент появился, как говорится, без объявления войны, и бесценные кадры оказались утраченными. Дмитрий Песков позже рассказал мне, что и правда случилась такая неувязка: не успел на этот раз добежать из своего кабинета в Первом корпусе и войти в зал раньше начальника, который наконец-то успел раньше Дмитрия Пескова.

Владимир Путин называл «Россию — страну возможностей» платформой, и это уже обнадеживало.

Он проанализировал проекты платформы и пришел к выводу, что «Россия — страна возможностей» как проект социальных лифтов работает безукоризненно.

Платформа, кроме того, как выяснилось, работает для граждан 150 стран.

— И число зарубежных представителей – вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании — растет! — отметил президент.— Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, и возможности человека, фактически игнорируют мнение обществ.

Владимир Путин подчеркнул, что «о грустном сейчас говорить не будем», но сказал:

— Хочу только подчеркнуть, что многие наши коллеги и, так скажем, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе!

Что тут грустного, не очень понятно. Видимо, всем этим людям не дают реализоваться в их странах, и вот это вот грустно.

— Более того,— добавил Владимир Путин,— они даже говорят об этом: видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете! И думаю, не секрет, ничего такого необычного не скажу: мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно большие, широкие властные полномочия, что нас не может не радовать!

Вот, значит, и Дональду Трампу достался кусочек этого пирога.

Президент США как активный участник и проводник идей платформы «Россия — страна возможностей», без сомнения, придает особую устойчивость и без того твердой платформе.

Андрей Бетин, ставший гендиректором платформы (Дональд Трамп кусает локти), выступил с приветственной речью. Он отметил, что «сегодня с нами почтенная участница одного из наших флагманских проектов, бабушка Женя, ей 93 года. Добрый день, Евгения Федоровна!»

Бабушка дала о себе знать.

Кое-что из того, что говорил Андрей Бетин, не могло не заинтересовать. Так, он отметил:

— Владимир Владимирович, вы неоднократно говорили, что главное богатство нашей страны — это люди (Не просто неоднократно, а только об этом неустанно и напоминает.— А. К.)! Знаете, помимо тех показателей, о которых вы сказали, и мы, безусловно, все вместе ими гордимся, достигнув более 80% веры в возможность самореализации молодежи, сегодня в последнем заключении ВЦИОМа 68% россиян хотят, чтобы их дети и внуки приняли участие в проектах президентской платформы «Россия страна — возможностей»!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр высшего образования и науки Валерий Фальков был рад поделиться новостями с помощником президента Андреем Фурсенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр высшего образования и науки Валерий Фальков был рад поделиться новостями с помощником президента Андреем Фурсенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Оказывается, вера в возможность самореализации молодежи преодолела планку уже в 80%! И все выше, и выше, и выше! Очевидно же, что это не предел. Интересно, с какой цифры молодежь начинала верить в себя. Стартовали, похоже, с нуля. А то и с минуса.

Молодежи дали слово: заслужила своей верой в Отечество и в возможности его. Выступил Геннадий Старунов — учитель года, младший сержант, с 2022 года — участник СВО. «На фронте он ведет блог "Фронтовые заметки". Пять дней назад приехал в отпуск — напрямую с линии боевого соприкосновения»,— сообщил Андрей Бетин.

Геннадий Старунов рассказал про свой блог:

— Он про мать и жену, которые так ждут своего героя домой. Он про плачущего отца, который при разговоре со своим сыном не сдерживает свои слезы, а суровые мужчины, которые находится рядом с ним, не говорят, что это слабость, а наоборот, сила. Он про медиков. Про невероятно храбрых бойцов, которые идут и вытаскивают своего товарища, несмотря на то что FPV противника и миномет бьют по нашим ребятам. И если уж так надо, то погибнут все, но своих никогда не бросают. Про ребенка, который высматривает в толпе своего отца и не находит, а дальше идет на урок и очень страдает, потому что детское сердце так ждет своего героя домой. Про волонтеров, которые привозят нам невероятно ценные грузы, рискуя собственной жизнью. Про крестное знамя. Это удивительно, но наш солдат России, Владимир Владимирович, стал ближе к Богу, и он не стесняется креститься, когда идет выполнять страшную, опасную боевую задачу.

Даже странно, что блог Геннадия Старунова набрал за все это время всего 30 тыс. подписчиков — с таким-то контентом. Впрочем, Геннадий Старунов гордится этими тысячами и считает, что у него самый большой блог в России — видимо, по этой теме.

Дмитрий Огуряев — архитектор, как было сказано, современных госуслуг.

— Получил западное образование, всю жизнь специализировался на цифровизации, работал в американских и европейских банках,— рассказал Дмитрий Огуряев, хотя чем тут гордиться, особенно сейчас, совершенно непонятно.— Почти десять лет отработал в Сбербанке, спасибо Герману Оскаровичу, что пригласил реформировать банк. Пришел в советскую сберкассу, уходил из передового технологического большого гиганта — «Сбера».

Теперь хоть стало понятно, кто его и сделал этим гигантом. И кто мог уже уходить с легким сердцем.

Ни один мускул не дрогнул на лице сидевшего за столом члена наблюдательного совета Германа Грефа. Может, просто не узнал гиганта.

Герман Греф в этот момент вообще был погружен в изучение экрана своего планшета, на котором сверху была тревожная предупреждающая надпись: «Режим инкогнито включен». Означает ли это, что Герман Греф был в зале инкогнито?

— Страна,— рассказывал Дмитрий Огуряев,— остро нуждалась в цифровых сервисах, и мы работали на износ. Даже когда с ковидом нас забирали с работы в больницу, то мы договаривались, что нас положат в одну палату, и мы кучковались вместе с ноутбуками и запускали цифровые сервисы для страны. Такое было время...

От Дмитрия Огуряева мы очень много узнали про Дмитрия Огуряева.

— Как замминистра Минцифры курировал портал госуслуг,— продолжал он.— На наш взгляд, портал госуслуг стал одним из лучших в мире, если не самым лучшим!

Хотелось уже успокоить его, что так и есть, конечно, и даже не то слово, а то, кажется, он все-таки не до конца был в себе уверен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые участники встречи по ее завершении испытали большое облегчение

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Некоторые участники встречи по ее завершении испытали большое облегчение

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Удалось его (портал госуслуг.— А. К.) радикально перестроить, запустить новое семейство мобильных приложений госуслуг, цифрового ассистента — робота Макса и очень многое другое! — добавил Дмитрий Огуряев.— Портал стал по-настоящему народным, и появились даже свои какие-то традиции! Например, некоторые люди, особенно в сегменте молодежи (себя Дмитрий Огуряев не относил к этому сегменту.— А. К.), делают предложение руки и сердца через «Госуслуги» и считают это очень романтичным!

Что же за жизнь бывает у человека, если предложение руки и сердца через портал госуслуг он считает романтичным? И что вообще с ним?.. Как помочь?

— Но, на мой взгляд, самое главное, что было сделано,— это то, что мы дали возможность госслужащим самостоятельно, без дорогостоящей IT-разработки, без бюрократии запускать госуслуги на портале с помощью специального конструктора типа Lego,— сообщил Дмитрий Огуряев.— И мы горды, что сейчас если взять старшеклассника обычного, то за две недели, пройдя дистанционное обучение, он сможет запустить настоящую госуслугу на портале госуслуг. Это, наверное, все-таки достижение!

Может, об этом даже не следовало рассказывать, как говорится, первому встречному.

— Сейчас работаю вице-президентом в «Ростелекоме», но продолжаю заниматься тем же самым — цифровизацией госсектора,— не стал скрывать Дмитрий Огуряев уже вообще ничего.— У нас есть мечта — мечта повторить успех «Госуслуг»!..

Владимир Путин попросил слова.

— По поводу предложения руки и сердца через «Госуслуги»...— высказался он.— Наверное, для того чтобы время сэкономить, это неплохо, но, вообще-то, все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции. Мне как-то, это было не так уже давно, один достаточно близкий человек сказал — это не звучало как что-то такое хорошее: «Ну ты киборг»!

Человек-то хотел как лучше. Видимо, не получилось.

— Это не очень приятно — чувствовать себя киборгом,— сказал Владимир Путин.— Я вообще так не считаю, во-первых. Во-вторых, в таких случаях, повторяю, лучше все-таки создавать условия для того, чтобы люди могли друг с другом общаться и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах. (Намек на что-то такое.— А. К.) Поэтому в данном случае я бы все-таки обратился к платформе «Это у нас семейное». Туда лучше сдвигать активность подобного рода.

То есть сам Владимир Путин так, если что, и поступит.

Мэр Перми Эдуард Соснин признался, что хочет «сделать город Пермь лучшим городом в России».

— Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет,— пояснил он.

То есть Эдуард Соснин, видимо, отдает себе отчет в том, что сделать Пермь лучшим городом Земли по другим показателям у него шансов нет.

— А что для этого нужно сделать? — задавался он вопросом (как будто непонятно, что).

Впрочем, ответ Эдуарда Соснина был неожиданным:

— А нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной!

Похоже, Эдуард Соснин долго, если не всегда будет идти к цели в своем далеком уральском городе.

Ляйля Шарипова — победительница Национальной технологической олимпиады:

– Мне 17 лет, я из села Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан. В нашей семье растут три дочери (она, очевидно, одна из них.— А. К.), и родители с детства приучают нас к труду. Например, мы вместе сажаем картошку, чиним велосипеды, стрижем газон. У нас достаточно большая территория, и раньше была простенькая газонокосилка, она часто ломалась. Когда папа ее чинил, он звал нас на помощь... Я считаю, что с этого все и началось: я заинтересовалась физикой, заинтересовалась технологиями!..

Ляйля Шарипова откуда-то знала, что для начала на таком мероприятии надо рассказать историю. Вот это она и была. И разве нет?

— Кстати говоря, насчет картошки! — обратил внимание Владимир Путин.— В свое время я тоже с родителями... Отец меня приобщал к этому делу. Непростая это работа, сажать эту картошку, потом полоть... Вчера, повторяю, тоже встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора, картошки-то не хватает у нас, оказывается.

Тема, очевидно, задела президента. Второй день он говорил про картошку.

Накануне замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил ему в ходе встречи с предпринимателями, что в Белоруссии закончилась картошка и что Александр Лукашенко собирает по этому поводу совещание, ибо ситуация как минимум непростая. Так уже совсем поздним вечером появилось сообщение, что Владимир Путин связался с Александром Лукашенко по телефону. Утверждалось, что он благодарил президента Белоруссии за помощь в обмене военнопленными. Но мы-то знаем, что бывают случаи, когда кроме картошки, и говорить ни о чем другом нет никакого смысла. Ведь раньше считалось, что где Александр Лукашенко, там картошка! А теперь что же?

И вот теперь Владимир Путин подтвердил все самые смелые мои ночные предположения:

— Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: «И у нас уже все продали в Россию!» Понимаете, тоже есть чем заниматься здесь!

То есть говорили все-таки о картошке, и прав, как всегда, Максим Орешкин: нет больше в Белоруссии картошки.

Антон Муромцев, победитель еще одного конкурса платформы, доложил, что он «15 лет в образовании»:

— Я информатик, но в IT не пошел: я всегда хотел работать в школе, у меня мама педагог, и я всегда понимал, что будущее создается не в крупных IT-компаниях — будущее создает как раз школа, его воспитывают учителя на своих уроках!

— Позвольте еще добавить немного от сердца... Здесь сказал так рационально, от головы, от ума... Позвольте от сердца, Владимир Владимирович! — добавил педагог.— То, что мы сегодня говорим, и то, что коллеги уже говорили, важно сказать, и вы тоже уже сказали!.. Да, идет борьба!.. Идет борьба за умы наших ребят, школьников, подрастающего поколения. Нам важно эту борьбу не проиграть! Я хочу вас заверить, что в нашей стране педагоги делали, делают и будут делать все для того, чтобы мы в этой борьбе победили — в этой борьбе за сохранение наших ценностей, за передачу исторической памяти, за ее сохранение, за воспитание нашего подрастающего поколения! Педагоги России с вами, Владимир Владимирович. Служим России!

Теперь и педагоги.

А были на встрече и вот какие люди:

— Меня зовут Иван Ерхов, я бренд-продюсер, режиссер, блогер, трехкратный рекордсмен мира, победитель национальной премии, с недавних пор отец четверых детей, да и просто обычный парень, который смотрит на мир своим сердцем. Так случилось, что в 25 лет я ослеп,— рассказал еще один участник встречи.— Страшно представить, но я уже восемь лет ничего не вижу. Я не потерял себя и научился любить и ценить свою жизнь по-новому... Наша команда работает с бизнесом, запускает стартапы, создает личные бренды и работает с федеральным проектом «Родники» и с Олегом Газмановым. Он даже нам доверил свое продвижение...

А это уж чего-то да стоит.

— Это отличный пример,— продолжал Иван Ерхов,— как люди с инвалидностью и без вместе могут делать высококлассный конкурентный продукт. Мы лично доказываем, что инвалидность, в том числе и слепота, это не приговор, что все границы у нас только в голове, и в жизни правда все возможно. Наш девиз прост: «Действуй, несмотря ни на что!»

Достижения и в самом деле впечатляют:

— За пять лет мы выпустили тысячу роликов, которые собрали более 50 млн просмотров, работаем с блогерами-миллионниками и создали три мотивационные документальные картины. Один из них — фильм «Вслепую на Эльбрус». Это история обо мне, о том, как я установил мировой рекорд, став первым незрячим с приобретенный слепотой, кто поднялся на самую высокую точку Европы — на западную вершину Эльбруса, 5642 метра над уровнем моря!

Тут Иван Ерхов обратился к президенту:

— Для меня огромная честь сейчас находиться здесь. Я с большим уважением отношусь к вам, к тому, что вы делаете, и всегда мечтал встретиться, пообщаться. К сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку.

— Я к вам подойду потом, когда закончим, и обязательно друг другу руки пожмем,— пообещал Владимир Путин и потом, когда закончили, подошел и пожал.

А видеть, смотреть в глаза, может, и не обязательно.

Андрей Колесников