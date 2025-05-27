Экс-адвокат из Севастополя получила условный срок за мошенничество на 11,6 млн

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил бывшего адвоката местной коллегии к 4,5 годам лишения свободы условно за мошенничество с земельными участками на сумму 11,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что осужденная, используя свой статус адвоката, вводила клиентов в заблуждение относительно возможности содействия в изменении вида разрешенного использования земельных участков, получении строительной документации и постановке объектов недвижимости на учет. Под этим предлогом она получила деньги от двух клиенток — жительниц Москвы и Анапы. Одна из пострадавших приобрела в Севастополе пять земельных участков на улицах Рубежной и Челнокова, другая — участок на улице Челюскинцев. Земли предназначались для индивидуального жилого и дачного строительства, однако подсудимая обещала изменить вид их разрешенного использования на малоэтажную многоквартирную застройку, гостиничное обслуживание, магазины и общественное питание.

Фактически юрист не имела возможности и не планировала выполнять взятые на себя обязательства. Письменные соглашения об оказании данных услуг с потерпевшими не заключала.

Крымчанка признана виновной в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд, учитывая полное возмещение ущерба потерпевшим в ходе следствия и иные смягчающие обстоятельства, назначил ей наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, подсудимая лишена права заниматься адвокатской деятельностью в течение 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина