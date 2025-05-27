На Дону в 2025 году на развитие образования выделят около 3,4 млрд рублей

В Ростовской области появится несколько новых школ. Из федерального бюджета на эти цели выделили 1,7 млрд рублей. Так, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», в Батайске уже началось строительство школы на 1,3 тыс. мест. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», в Батайске уже началось строительство школы на 1,3 тыс. мест. Еще одним приоритетным направлением стало. развитие учреждений среднего профессионального образования.

Дополнительно из бюджета региона на 2025 год выделят 1,6 млрд руб. на модернизацию и строительство школ, оснащение предметных кабинетов, а также выплаты участникам программ «Земский учитель».

Мария Хоперская