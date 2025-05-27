Песков назвал путаницей ситуацию с заявлениями из ЕС по дальнобойному оружию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как «изрядную путаницу» ситуацию, связанную с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца об использовании дальнобойного оружия для ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В понедельник Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности ударов с использованием военной техники, поставляемой Украине.

На следующий день господин Мерц уточнил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности было принято несколько месяцев назад. Однако вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Ларс Клингбайль сказал, что Германия не меняла своей позиции по вопросу поставок оружия на Украину.

Дмитрий Песков сказал, что если слова господина Мерца соответствуют действительности, то это станет серьезной эскалацией, которая противоречит попыткам содействовать мирному урегулированию конфликта, передает «РИА Новости».

Господин Песков подчеркнул, что немецкий канцлер «изрядно крутится» в своих заявлениях, поскольку сначала он говорил об уже принятом решении, затем один из членов кабинета министров опроверг эту информацию, а позже Мерц вновь подтвердил, что решение было принято несколько месяцев назад.