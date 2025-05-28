Верховный суд уточнил правила ареста и выдачи

Пленум Верховного суда (ВС) РФ разрешил судам не учитывать положения Европейской конвенции по правам человека и правовые позиции Европейского суда по правам человека при рассмотрении вопросов об избрании мер пресечения и о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Такие изменения пленум внес 27 мая в собственные постановления.

В частности, указания на необходимость учитывать европейский опыт исключены из разъяснений о применении законодательства о мерах пресечения. Также ВС счел необходимым закрепить в документе уже сложившееся в ходе многолетней практики правило: арестовывать можно только обвиняемых или подозреваемых в преступлениях, за которые грозит лишение свободы.

Одновременно ВС уточнил, что за преступления средней тяжести без применения насилия под стражу можно отправлять только в исключительных случаях — например, если личность обвиняемого не установлена или у него нет места жительства (при этом само по себе отсутствие регистрации может служить одним из доказательств, но не исключительным основанием для ареста). Наконец, ВС в очередной раз напомнил про запрет на арест предпринимателей по «экономическим» статьям. В таких случаях судам следует убедиться, что инкриминируемое преступление совершено не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а при отсутствии указанных сведений такое ходатайство удовлетворению не подлежит, настаивает ВС.

Также ВС внес изменения в постановление по вопросам, связанным с выдачей лиц для уголовного преследования, предложив судам ориентироваться на Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, а также на Международный пакт о гражданских и политических правах. Как отмечается в документе, несопоставимость условий и порядка отбывания осужденным наказания может стать основанием для отказа в выдаче, но это должны быть такие различия, которые не позволяют достигнуть восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений.

Анастасия Корня