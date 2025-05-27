Путин: Россия обгоняет другие страны по цифровизации госуслуг

Россия значительно опережает многие государства по уровню цифровизации государственных услуг, заявил президент Владимир Путин. Он отметил заслуги сотрудников правительства, которые быстро развивают эту сферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент подчеркнул, что цифровизация госуслуг должна создавать условия для естественного общения между людьми, а не превращать его в виртуальное взаимодействие.

При этом, комментируя появившуюся на портале «Госуслуги» функцию предложения руки и сердца, президент призвал молодежь делать это лично, «глядя друг другу в глаза», а не через интернет.