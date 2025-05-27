Единороссы хотят реформировать МСУ в Хакасии вопреки мнению губернатора-коммуниста

Группа депутатов от «Единой России» (ЕР) внесла в Верховный совет (парламент) Хакасии законопроект о переходе с действующей двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) на одноуровневую. Такую реформу позволяет осуществить новый федеральный закон о МСУ. По оценке авторов проекта, это позволит эффективнее управлять ресурсами муниципалитетов, сократить административные барьеры, расходы на проведение выборов и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее законопроект противоположного содержания направил в парламент глава Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов. Он посчитал целесообразным сохранить двухуровневую модель, поскольку она привычна жителям и «обеспечивает более тесную связь власти с населением».

Как ожидается, оба законопроекта будут рассмотрены на сессии Верховного совета в июне. ЕР располагает в парламенте большинством голосов (34 из 50), что позволяет ей утвердить переход на одноуровневую модель вопреки мнению губернатора-коммуниста. Однако вице-спикер от КПРФ Григорий Назаренко уже заявил, что в таком случае господин Коновалов может воспользоваться правом вето.

Ранее глава Хакасии отклонил резонансный закон единороссов о межбюджетных отношениях. Правда, тогда эта мера не принесла желаемого результата: как сообщал “Ъ”, на сессии 21 мая голосами фракций ЕР и ЛДПР депутаты сумели преодолеть вето господина Коновалова. В ответ он пригрозил в судебном порядке проверить документ на соответствие федеральному законодательству. Если суд встанет на сторону коммуниста, то у него появится основание для роспуска парламента.

Валерий Лавский, Новосибирск