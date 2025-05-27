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В Ростове после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу

В переулке Авиамоторный в Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры восстановили дорожное покрытие. Об этом сообщает региональное ведомство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что состояние дорожного полотна в районе дома № 30 в переулке Авиамоторном не соответствовало требованиям безопасности дорожного движения. Асфальт был покрыт трещинами и выбоинами.

Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с требованием обязать МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» привести дорожное полотно в надлежащее состояние. Суд удовлетворил требования ведомства. Автодорогу отремонтировали.

Мария Хоперская

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