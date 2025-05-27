На Кубани с начала 2025 года трудоустроили более 3 тысяч подростков

В Краснодарском крае с начала 2025 года Кадровый центр региона трудоустроил более 3 тыс. подростков. До конца года планируют трудоустроить более 40 тыс. несовершеннолетних, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Центра занятости населения края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Подростки займутся благоустройством и озеленением города, будут вожатыми и культорганизаторами. В Краснодаре для них доступно более 7 тыс. рабочих мест. С начала года было заключено 700 договоров с работодателями краевой столицы.

Устраиваясь на временную работу, школьники получают официальную зарплату. Кроме того, служба занятости выплачивает им дополнительную материальную поддержку в размере 3,5 тыс. руб.

Алина Зорина