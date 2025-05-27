На капитальный ремонт общежития КГМА направят 396 млн рублей

В Казани на ремонт общежития Казанской государственной медицинской академии (КГМА) выделят 396 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Здание общежития № 2 находится на улице Галеева. Ремонт будет проходить в три этапа. Первый планируется завершить до 21 ноября 2025 года.

Заказчиком выступает Казанская государственная медицинская академия.

Срок исполнения контракта до 31 декабря 2027 года. Деньги на выполнение работ будут выделены из субсидии, полученной КГМА из федерального бюджета.

Дарья Сайфиева