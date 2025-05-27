Непрофильные активы продавят капитал

Банк России предлагает установить лимит в 25% для непрофильных активов банка, а все, что будет его превышать, станет уменьшать достаточность капитала кредитной организации. Регулятор отмечает, что около четверти банков сегодня не вписывается в предлагаемый лимит и им придется либо наращивать капитал, либо избавляться от непрофильных активов. Впрочем, по мнению экспертов, в наибольшей степени новые требования затронут небольшие банки, балансы которых обросли непрофильными вложениями в недвижимость, ЗПИФы и аффилированные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Банк России собирается изменить регулирование иммобилизованных активов (ИА) банков с универсальной лицензией. Консультативный доклад о введении риск-чувствительного лимита для таких активов был опубликован 27 мая. Отличительными чертами ИА являются неопределенный срок или перспективы возврата средств, низкая ликвидность или отсутствие рынка, высокие риски обесценения и отсутствие стабильного денежного потока, а также их непрофильность для банка.

Согласно документу, около четверти банков с универсальной лицензией превышают запланированный лимит по таким активам в 25% от капитала.

Сумма превышения будет умножаться на коэффициент иммобилизации от 1 до 3 (в зависимости от его рискованности, определяемой типом, ликвидностью и сроком нахождения на балансе) и вычитаться из капитала, уменьшая норматив достаточности капитала. По оценке регулятора, на конец 2024 года общий объем таких активов на балансах банков составил около 4 трлн руб., или 20% от их капитала. Вместе с тем «у отдельных крупных банков доля таких активов превышает 30% от капитала», указывает ЦБ.

В настоящее время вложения банков в долгосрочные непрофильные активы регулируются нормативом Н12. Однако, как указывает регулятор, «норматив можно обходить, приобретая не компании, а их активы на баланс банка (например, основные средства экосистемных бизнесов)». При этом ранее, в 2021 году ЦБ выпускал консультативный доклад «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы». Тогда их объем оценивался в 2 трлн руб. (см. “Ъ” от 1 июля 2021 года).

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин отмечает, что раньше под иммобилизованными активами в первую очередь понимались вложения в малоликвидную недвижимость и долевые ценные бумаги. В новом докладе ЦБ список иммобилизованных активов увеличился почти вдвое, и большая их часть будет с максимальным коэффициентом. Вместе с тем из общего объема предлагается вычитать 10% основных средств и ввести график перехода к порогу в 25% к капиталу к 2030 году.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, в интервью РБК, 17 сентября 2021 года: «У нас так складывается, что от кризиса к кризису шлейф непрофильных активов не только тянется, но он еще и увеличивается».

Изначально предполагалось, что это регулирование будет направлено в первую очередь на крупнейшие банки, которые строят свои экосистемы. Действительно, крупные банки нередко вкладываются в непрофильный бизнес: так, Сбербанк построил в Крыму пансионат «Мрия», а на Алтае — горнолыжный курорт «Манжерок», ВТБ приобретал блокирующий пакет в ритейлере «Магнит» (впоследствии его реализовал), Альфа-банк купил блокирующий пакет в билетном операторе «Кассир.ру». Но на фоне общего объема активов банковских групп эти вложения занимают довольно незначительную долю. Так, согласно отчетности группы Газпромбанка по МСФО за 2024 год, стоимость ее активов, связанных с тяжелым машиностроением, составляет 94 млрд руб., в то время как активы, относящиеся к банковской деятельности, оцениваются в 17,7 трлн руб.

Эксперты считают, что от введения риск-чувствительных лимитов по вложениям в непрофильные активы могут пострадать некрупные банки, у которых остаются проблемы с развитием традиционных направлений банковской деятельности и балансы которых обросли непрофильными вложениями в недвижимость, ЗПИФы и бизнес-единицы связанных лиц. Текущее предполагаемое ужесточение подходов и предложение по покрытию вложений в иммобилизованные активы за счет капитала, по мнению Константина Бородулина, «фактически является триггером для акционеров уделять особое внимание данным типам вложении при разработке стратегии и бизнес-планов деятельности».

«Наберется пара десятков кредитных организаций, балансы которых настолько "запущены", что им целесообразнее рассмотреть варианты перехода на базовую лицензию или продажи и поглощения более крупными игроками, чем пытаться самостоятельно очиститься»,— считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Среди крупнейших системно-значимых банков, по его оценке, больших трудностей с новыми требованиями не ожидается. «Один-два банка могут не вписаться в риск-чувствительные лимиты на старте, соответственно, они воспользуются предусмотренным графиком плавного вхождения в новые регуляторные требования и проведут постепенную расчистку баланса»,— предполагает эксперт.

В крупных банках не ответили на запросы “Ъ”.

Максим Буйлов