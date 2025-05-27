Страхованию жизни не хватило страхования

Банк России недоволен низкой долей страховой компоненты при продаже полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), которая иногда составляет всего 1%. Это означает, что 99% полученных премий страховщик не резервирует под будущие выплаты застрахованным, а инвестирует. В этом случае комбинированный полис ДСЖ становится почти полностью инвестиционным. Страховщики ссылаются на то, что такой подход диктуют сами клиенты. Эксперты считают, что с ростом сегмента такая конфигурация полиса ДСЖ может увеличить риски страховых компаний, которым будет не хватать средств на массовые выплаты по страховым случаям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦБ недоволен случаями крайне низкой страховой составляющей в долевом страховании жизни (ДСЖ). Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния на конференции Всероссийского союза страховщиков 27 мая. В частности, регулятор сталкивался с фактами, когда в структуре полиса страховая компонента занимает всего 1%, а 99% приходится на инвестиционную часть, причем такой подход зачастую реализовывался в рамках одной группы. «При реализации ДСЖ продается ПИФ этой же группы с кусочком страховки. Клиент получает продукт по цене дороже, поскольку оплачивает страховую услугу. Владелец группы получает меньше прибыли, поскольку ему приходится нести расходы на содержание дополнительного подразделения»,— отметил господин Габуния. Он указал, что планировалось «предложить людям полис, который не сводится исключительно к инвестициям».

1 миллиард рублей составляет объем проданных полисов долевого страхования жизни, по экспертным оценкам.

В конце прошлого года в письме в адрес Всесоюзного союза страховщиков (ВСС) и НАУФОР ЦБ отмечал, что обе части этого комбинированного продукта — и страховая, и инвестиционная — должны быть представлены в договоре «в значительном объеме». В частности, по мнению регулятора, включение в полис только рисков с низкой вероятностью наступления (например, в результате авиакатастрофы, крушения поездов), а также значительный список исключений из страхового покрытия не соответствуют интересам потребителей. «ВСС донес до страховщиков рекомендации ЦБ и о необходимости следовать им»,— заявил вице-президент союза Глеб Яковлев.

С 1 января 2025 года страховые компании получили возможность продавать полисы долевого страхования жизни. В случае приобретения такого полиса страхователь самостоятельно инвестирует средства в паи открытых и закрытых ПИФов, меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании. По оценке экспертов, к настоящему времени объем проданных полисов ДСЖ превысил 1 млрд руб.

Как поясняет гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, под страховой составляющей понимается часть премий, которая направляется в страховые резервы для выплат по страховым случаям, тогда как инвестиционная часть премий — в инструменты инвестирования. При этом даже консервативный портфель может показать низкую или отрицательную доходность и потери от инвестирования никто, конечно, не компенсирует, указывает он.

Вместе с тем участники рынка не отрицают инвестиционного подхода к новому продукту.

В компании «СберСтрахование жизни» отметили, что на старте тестируют «разные продуктовые гипотезы, ориентируясь на интерес клиента». В том числе модели с преобладанием инвестиционной части, «так как именно на инвестиционную составляющую сегодня есть высокий потребительский спрос». В «Ренессанс Страхование жизни» отмечают, что «риски инвестирования в ДСЖ несут клиенты», при этом в самой компании «делают упор на варианты с защитой капитала».

Эксперты также отмечают, что, увеличивая инвестиционную составляющую полиса, страховщики рассчитывают привлечь клиентов. «Это позволяет рекламировать высокую потенциальную доходность продукта»,— отмечает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Таким образом, они прямо конкурируют с банками и инвестиционными компаниями за деньги этих клиентов. По данным ЦБ, во второй декаде мая средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков составляла 19,5% годовых. При этом доходность средне- и долгосрочных выпусков ОФЗ, в которые вкладываются розничные ПИФы, составляет около 16% годовых, а доходность инструментов денежного рынка, которые используют БПИФы, превышает 20% годовых.

Вместе с тем, как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в случае, если страховая составляющая останется на низком уровне, «при дальнейшем росте всего сегмента, а значит, и росте вероятности страховых случаев участникам рынка может не хватить средств для возмещения всех убытков».

Юлия Пославская