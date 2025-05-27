На Урале начал работу комитет Совета Федерации по обороне и безопасности

В Свердловской области начал работу комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам губернатора, Свердловская область выбрана площадкой для работы комитета не случайно. «Уральские предприятия уверенно выполняют гособоронзаказ: нет ни одного завода, который бы не справлялся с поставленными государством задачами»,— отметил господин Паслер.

В течение трех дней члены комитета будут изучать опыт работы производств и совместно с правительством области наметить планы по дальнейшему их развитию. Одной из актуальных задач является обеспечение кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Полина Щуцкая