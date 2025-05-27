На Урале начал работу комитет Совета Федерации по обороне и безопасности
В Свердловской области начал работу комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом сообщил врио главы региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам губернатора, Свердловская область выбрана площадкой для работы комитета не случайно. «Уральские предприятия уверенно выполняют гособоронзаказ: нет ни одного завода, который бы не справлялся с поставленными государством задачами»,— отметил господин Паслер.
В течение трех дней члены комитета будут изучать опыт работы производств и совместно с правительством области наметить планы по дальнейшему их развитию. Одной из актуальных задач является обеспечение кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).