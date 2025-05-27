Северный Кавказ пошел в прорыв

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 мая провел в Минводах совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Оценивалось, в частности, выполнение так называемых прорывных проектов, утвержденных ранее центром при формировании экономических моделей регионов. В целом темпы привлечения инвестиций на Северный Кавказ правительство устраивают, но власти ожидают более активного использования федеральной поддержки с акцентом на инвестиционные проекты, а также «расшивки» кадровых и инфраструктурных проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин (справа) в Минводах оценивал первые плоды запуска прорывных инвестпроектов в приоритетных отраслях

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин (справа) в Минводах оценивал первые плоды запуска прорывных инвестпроектов в приоритетных отраслях

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин второй раз за месяц посетил Минеральные Воды — на этот раз в рамках Кавказского инвестиционного форума он провел совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО. Фактически заседание было посвящено результатам применения нового подхода к развитию Северного Кавказа.

Поясним, в 2021 году были созданы модели экономического развития, сформированные для каждого региона с привязкой целевых показателей к конкретным проектам (см. “Ъ” от 11 октября 2021 года). В рамках таких моделей в СКФО утверждены 35 (по 5 в каждом регионе) так называемых прорывных проектов в приоритетных отраслях (в частности, в промышленности, АПК, туризме, энергетике, на транспорте). До 2030 года в них планируется вложить 1,9 трлн руб., из которых 1,6 трлн руб. должны быть частными.

Пока, как отметил Михаил Мишустин, из более 500 млрд руб., уже инвестированных в такие проекты, 400 млрд руб. составили частные инвестиции.

Премьер оценил такое соотношение как «очень хороший результат». Вице-премьер Александр Новак добавил, что запланированные показатели по росту инвестиций и созданию новых рабочих мест выполнены на 100%, по росту доходов населения — на 99%. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, в высокой степени готовности еще 13 проектов на 60 млрд руб., но для их реализации потребуются дополнительные меры поддержки.

Среди вопросов, которые, по словам Александра Новака, «требуют усиления»,— стимулирование применения бизнесом федеральных инструментов господдержки. Он отметил, что со стороны региональных министерств необходимо комплексное сопровождение инвестпроектов. Корпорация «Кавказ.РФ», по его мнению, должна трансформироваться из классического института развития в «инвестиционный хаб и единое окно первой помощи».

От регионов также ждут инвестиционной направленности полученной от федерального центра поддержки. По словам Максима Решетникова, после списания двух третей бюджетных кредитов у СКФО высвободится более 33 млрд руб., и большую часть этих средств планируется направить на «социалку», хотя их все же стоило бы использовать на поддержку инвестиций. Министр предложил определить приоритетную для Северного Кавказа сферу для применения механизма казначейских инфраструктурных кредитов (льготные займы под 3%), которые будут распределяться в ближайшее время, ею могли бы стать водоотведение и водоснабжение (в частности, очистка стоков), что актуально в связи с развитием туризма в регионе.

В целом, констатировал Максим Решетников, рост инвестиций на Северном Кавказе будет зависеть от снятия инфраструктурных, финансовых и кадровых ограничений.

По его словам, в СКФО при свободных трудовых ресурсах есть дефицит квалифицированных трудовых кадров — балансировать ситуацию Минэкономики планирует в рамках программы «Профессионалитет». Речь идет о создании образовательно-производственных центров, в которых учебные заведения совместно с работодателями готовят кадры для приоритетных отраслей. Однако на Северном Кавказе формируется мало заявок по этой части, в связи с чем министр предложил выделить для СКФО особый лимит в рамках этой программы — учитывая особенности макрорегиона (в частности, отсутствие крупных заказчиков).

Евгения Крючкова, Минводы