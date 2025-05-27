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Коммерсантъ FM
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Задержан сотрудник подразделения цифровой трансформации ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о задержании сотрудника своего управления цифровой информации. Его заподозрили в преступлении в сфере компьютерной информации с использованием служебного положения. Имя фигуранта не называется.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Задержание проводило управление собственной безопасности ФСИН совместно с сотрудниками ФСИН. Согласно материалам дела, подозреваемый скопировал документы со служебного компьютера, а затем передал их неизвестным через иностранный мессенджер.

ФСИН проведет служебную проверку по факту произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику ведомства.

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