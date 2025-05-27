Вильфанд назвал сроки начала купального сезона на Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон на Черноморском побережье Краснодарского края начнется в период с 15 по 20 июня, когда температура воды достигнет комфортных 20-22 градусов. Об этом пишет «“КП”-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

«По предварительным оценкам специалистов, 20-22 градуса прогнозируются на Черноморском побережье Краснодарского края в четвертой пятидневке июня, а в Крыму дней на пять позже», — отметил метеоролог.

Роман Вильфанд подчеркнул, что понятие купального сезона относительно, так как ощущение комфортной температуры у разных людей может различаться. Тем не менее, общепринятой нормой для полноценного плавания считается вода от 20 градусов.

Температура воды на Черноморском побережье сейчас местами поднимается до 17, 18 и даже 19 градусов. Как отметил господин Вильфанд, Азовское море прогревается быстрее.

Алина Зорина