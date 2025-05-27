В Пензенской области зафиксирован рост производства сыра и творога

В первом квартале 2025 года Пензенская область продемонстрировала значительный рост производства молочной продукции. В особенности это касается сыра и творога. Объемы выпуска этих продуктов превысили показатели 2024 года на 27% и 22,9% соответственно.

Согласно данным регионального минсельхоза, за первые три месяца 2025 года произведено около 11,2 тыс. тонны жидкого молока, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Производство сыров достигло почти 1,4 тыс. тонн, а творога — 1,94 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что такие результаты стали возможны благодаря поддержке региональных властей. Программы субсидирования сельхозпроизводителей и меры по стимулированию глубокой переработки молока сыграли важную роль в развитии отрасли.

Нина Шевченко