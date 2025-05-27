Семью виновного в поджоге мемориала в Усть-Донецке ребенка поставили на учет

В Усть-Донецком районе сегодня прошло экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, поводом для которого стало происшествие на мемориале «Павшим за Родину». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Донецкого района Фото: пресс-служба администрации Усть-Донецкого района

Как писал «Ъ-Ростов», накануне несовершеннолетний поджег деревянную палку рядом с памятником, после чего огонь перекинулся на венки. С помощью камер личность мальчика быстро установили – им оказался местный школьник 2016 года рождения. Пожар оперативно ликвидировали. Отмечается, что огонь не успел нанести мемориалу серьезных повреждений.

На комиссии присутствовали родители мальчика, завуч по воспитательной работе, классный руководитель и соцпедагог школы. Отмечается, что семью характеризуют как «положительную», ребенок ранее не состоял на учете.

«По словам самого мальчика, поступок был не злым, а «по глупости». Мать принесла извинения, обязалась компенсировать ущерб и помочь восстановить мемориал», — рассказали в пресс-службе Усть-Донецкого района.

Комиссия приняла решение поставить школьника и его семью на профилактический учет. В школах пройдет проверка патриотического воспитания. Инцидентом также заинтересовались Следственный комитет Ростовской области и прокурор Усть-Донецкого района «в связи с серьезностью происшествия».

Константин Соловьев