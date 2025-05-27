Пять человек погибли при взрыве на химическом заводе в Китае

В восточной провинции Китая Шаньдун в 11:57 (6:57 мск) прогремел мощный взрыв на химическом заводе Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. В результате погибли минимум 5 человек, 19 получили ранения. Еще шестеро пропали без вести. Об этом сообщает CCTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: via REUTERS Фото: via REUTERS

Associated Press со ссылкой на видео местного жителя пишет, что взрывом выбило окна в домах на расстоянии более трех километров. На месте происшествия до сих пор видны густые клубы черного дома.

На месте продолжают работать спасатели, организован поиск пропавших без вести. Семьям погибших будет выделена помощь.

Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. производит пестициды, медицинские препараты. Предприятие насчитывает более 500 сотрудников.

Екатерина Отрашкевич