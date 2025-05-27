Директор строительной компании в Челябинске получил условный срок за коррупцию

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору ООО «Производственный координационно-консультационный центр „Челябинскавтотранс“» Алексею Алексеенко. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и назначили наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Также он заплатит штраф в размере взятки — 3,2 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что с апреля 2018-го по июль 2020 года Алексей Алексеенко передал более 3,2 млн рублей от генерального директора компании «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш депутату Челябинской городской думы Виталию Паутову. Взятка предназначалась за содействие в выдаче разрешения на строительство жилого дома на улице Сулимова.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области. Прокуратура намерена оценить законность приговора.

Экс-гендиректору «Челябинскавтотранса» Людмиле Ребреш вынесли приговор в сентябре прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Центральный районный суд Челябинска назначил ей наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет, а также штраф в 650 тыс. руб. В мае этого года по ходатайству прокуратуры суд ужесточил приговор — условный срок заменили на реальный.

Также 26 мая в Челябинске вынесли приговор бывшему заместителю главы города по вопросам градостроительства Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Суд установил, что в 2018 году он незаконно выдал компании «Челябинскавтотранс» разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Сулимова. Объект был возведен на территории, которая принадлежала собственникам квартир соседних жилых зданий. Сумма ущерба составила более 2,7 млн руб. Владимиру Слободскому назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком и запретом работать на госслужбе.

Экс-депутат Виталий Паутов находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и в посредничестве при передаче взяток сотрудникам мэрии, в том числе экс-председателю комитета градостроительства и архитектуры Сергею Репринцеву.