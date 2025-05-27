В Волгоградской области отремонтируют памятник погибшим воинам-землякам за 3 млн
Администрация Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского района Волгоградской области объявила аукцион на ремонт памятника погибшим воинам-землякам. Стоимость контракта составляет 3,072 млн руб.
Памятник находится на ул. Первомайская, 10Б на хуторе Верхнегнутов. Работы на объекте требуется провести до 25 августа текущего года.
Прием заявок на участие в закупке завершат 5 июня. Через четыре дня, 9 июня, определят исполнителя.