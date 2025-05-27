В Ростовской области продажи гомеопатических препаратов упали на 12%

На Дону в 2024 году продажи гомеопатических препаратов в упаковках снизились на 12,3%. При этом, по отношению к 2023 году, эти средства подорожали на 11%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В прошлом году в регионе было продано более 350 тыс. гомеопатических препаратов на сумму более 300,2 млн руб. По данным аналитиков, в первом квартале 2025 года в Ростовской области реализовано 91,2 тыс. препаратов. Прирост в денежном эквиваленте составил 17%.

В DSM Group подсчитали, что в прошлом году фармацевтический рынок на Дону прирос на 14,2%, по сравнению с 2023 годом, достигнув 49 млрд руб.

Наталья Белоштейн