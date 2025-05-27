На Северном Кавказе построят более 500 социальных объектов до 2027 года

Правительство России запланировало строительство более 500 социальных и транспортных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа в период с 2025 по 2027 год. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На период до 2027 года на Северном Кавказе предусмотрено строительство более 500 объектов, включая школы и детские сады, больницы, объекты культуры и спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры»,— заявил Александр Новак.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» появятся 84 новые школы. По нацпроекту «Семья» планируется ввести 30 детских садов, которые обеспечат более 5,2 тыс. мест для детей.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на Северном Кавказе будет возведено и реконструировано 163 учреждения здравоохранения — больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, также запланировано обновление медицинского оборудования.

В планах правительства также реконструкция порядка 400 км автомобильных дорог и 25 мостовых сооружений, строительство новых транспортных развязок и мостовых переходов, которые позволят улучшить логистику в регионе.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов