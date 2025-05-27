В Самарской области в результате столкновения «Форда» и грузового «Мерседеса» погибли трое
Во вторник, 27 мая, примерно в 14:43 (MSK+1) столкнулись легковой автомобиль «Форд» и грузовой автомобиль «Мерседес». Произошло ДТП на 897 км автодороги М5 вблизи пос. Сборный Сызранского района, сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, в результате аварии водитель и два пассажира автомобиля «Форд» погибли. Водителю грузовой машины оказана медицинская помощь на месте.
Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.