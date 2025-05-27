В Новороссийске без питьевой воды остались жители почти сорока домов

Во вторник 27 мая из-за утечки воды по адресу Мысхакское шоссе в Новороссийске ограничена подача холодной воды. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В связи с устранением утечки вода была отключена по адресам:

ул. Волгоградская 2 – 28;

ул. Золотаревского 2, 2а, 4;

ул. Малоземельская 14;

ул. Куникова, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104;

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54 ,56.

«Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Аварийные работы ориентировочно до 17:00»,— говорится в сообщении.

Алена Воробьева