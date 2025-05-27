В Волгограде на площадку для выгула собак на Кирова готовы потратить 1 млн руб

Мэрия Волгограда в рамках реализации проекта местных инициатив населения собирается обустроить площадку для выгула собак напротив дома по ул. Кирова, 105. Тендер стоимостью 1,12 млн руб. объявлен на портале «ЕИС Закупки».

На строительство площадки администрация дает срок до 15 октября текущего года. К этому времени подрядчик должен установить на ее территории восемь малых архитектурных форм: урну, скамейку, трамплин, три барьера для собак, тройное кольцо и информационный щит.

Заказчик принимает заявки на участие в конкурсе до 4 июня. Итоги подведут 6 июня.

Нина Шевченко