Астраханьавтодор хочет отремонтировать дороги в 9 МР и облцентре за 289 млн руб

ГКУ АО «Астраханьавтодор» подводит итоги конкурса на выполнения работ по устранению дефектов на дорогах в девяти муниципальных районах региона и в Астрахани. Начальная максимальная цена контракта составляет 288,7 млн руб.

Так, на почти 300 млн руб. заказчик намерен провести ямочный ремонт в Володарском, Красноярском, Черноярском, Приволжском, Камызякском, Икрянинском, Лиманском, Наримановском и Енотаевском районах. Также работы проведут в Ленинском районе облцентра.

Согласно проекту контракта, сдача объектов запланирована на 1 октября 2025 года. Подрядчика определят 28 мая.

Нина Шевченко