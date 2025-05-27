Сотрудники «Уралкалия» получили государственные награды

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства вручил сотрудникам «Уралкалия» государственные награды за профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие отрасли.

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Четыре сотрудника компании удостоены почетного звания «Заслуженный химик Российской Федерации (РФ)», «Заслуженный геолог РФ», «Заслуженный шахтёр РФ». Три калийщика получили Благодарность Президента Российской Федерации.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Государственные награды — это высокая оценка профессионализма, преданности своему делу и значительного вклада сотрудников «Уралкалия» в развитие промышленности и экономики Пермского края. Благодаря сплоченной команде компания сохраняет лидерские позиции на международном рынке и вносит весомый вклад в экономику нашей страны и региона. Мы гордимся каждым и уверены, что вместе продолжим достигать новых вершин.

ПАО "Уралкалий"