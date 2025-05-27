Курганским производителям молока направят до 1 млрд рублей господдержки

Правительство Курганской области с 2026 года начнет выделять дополнительные денежные средства на поддержку молочного животноводства. На выплату субсидий производителям направят из регионального бюджета до 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства

Финансовая поддержка будет предоставляться для покупки поголовья и оборудования.

В Курганской области в 2024 году объем господдержки в агропромышленном комплексе региона составил более 1,8 млрд руб. С 2019 по 2025 год было также направлено 686 млн руб. на субсидии для производителей молока.