Эдуард Соснин хочет сделать Пермь лучшим городом России

Глава Перми Эдуард Соснин выступил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», проходившего в Москве под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Я хочу сделать город Пермь лучшим городом в России,— заявил господин Соснин.— Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет. А что для этого нужно сделать? Нам нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной. Я хочу, чтобы мои трое детей гордились папой, любили свою малую родину и оставались жить в Перми. А если даже уедут ненадолго учиться, то обязательно вернутся, заведут семьи, родят детей. Многое получается, много удается. Приезжайте в гости, убедитесь сами».

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. За это время ее участниками стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.